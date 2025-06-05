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Сайт "Сибирские сезоны" поможет туристам планировать путешествие по Тюменской области

Общество, 10:57 05 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специальный сайт "Сибирские сезоны", на котором собрана информация о ярких театральных, гастрономических, спортивных, музыкальных и деловых событиях Тюменской области, запустили Visit Tyumen и Ассоциация туроператоров.

Данные структурированы по сезонам. На вкладках "Лето", "Осень", "Зима" и "Весна" для путешественников красочно представлен событийный календарь соответствующего времени года с видео, фото и возможностью перейти на официальный сайт заинтересовавшего мероприятия.

Как сообщает Ассоциация туроператоров, на вкладке каждого сезона размещены и карточки готовых туров в Тюменскую область. При клике на каждое предложение пользователь переходит на страничку с подробным описанием, видео и расписанием заездов. Там же можно оставить заявку или добавить тур в "Избранное".

Планировать путешествие в Тюменскую область с "Сибирскими сезонами" станет намного удобнее, уверены авторы проекта.

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