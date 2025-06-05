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Тюменцам представят иммерсивный спектакль "Сказания Севера"

Общество, 09:07 05 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Иммерсивный спектакль "Сказания Севера" представят в Тюмени и Тюменском районе до 1 декабря 2025 г. На реализацию проекта Благотворительный фонд развития культурного наследия и поддержки коренных народов Севера Тюменской области "Миснэ" получил 699 тыс. 926 рублей – грант Президентского фонда культурных инициатив.

"Мы знаем, что многие дети и молодежь не имеют представления, какой глубокий смысл заложен в сказках коренных малочисленных народов Севера и какой культурный код они несут. Поэтому мы предлагаем мотивирующий проект "Сказания Севера" как источник к созданию пространства для развития креативных индустрий, который впоследствии превратится в точку концентрации талантов. Это будет этноклуб "Миснэ", где все желающие смогут познакомиться с уникальным декоративно-прикладным творчеством народов Севера", - рассказали авторы проекта.

В Тюмени проживают 1 тыс. 500 семей ханты и манси. Численность народностей сокращается. Спектакль – один из способов обратить внимание на сохранение их самобытной культуры.

"Во время реализации проекта будут отобраны лучшие творческие силы тюменских детских школ искусств, Тюменского колледжа искусств. И мы уверены в том, что проект вызовет интерес у зрителей, многие из которых захотят подражать молодым талантам и последовать их примеру - самим приобщиться к подобному виду театральной и творческой деятельности", - уточнили в организации.

Срок реализации проекта: 15 июня – 1 декабря 2025 г.

Показы иммерсивного спектакля пройдут в Тюмени и в пос. Каскара, Московский, Винзили.

Напомним, всего 19 проектов от Тюменской области выиграли второй конкурс 2025 г. Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма поддержки составит более 20 млн 900 тыс. рублей.

Анжела Лебедева

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# грант , Президентский фонд культурных инициатив , спектакль

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