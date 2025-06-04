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Школа предпринимательства для детей "Азбука успеха" стартует в Тюмени 29 июня

Общество, 15:54 04 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Занятия школы предпринимательства для детей "Азбука успеха" будут проводить в рамках фестиваля "Джем" на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени каждое воскресенье. Программу запустят с 29 июня, сообщают организаторы фестиваля "Джем".

Школа предпринимательства для детей "Азбука успеха" нацелена на поддержку и популяризацию предпринимательства, а также профориентацию детей в сфере производства товаров и услуг.

Ребят ждут десять интерактивных занятий, спикерами которых выступят предприниматели Тюменского регионального отделения "Опора России".

Юные слушатели узнают о том, какую нишу в бизнесе выбрать, о генерации идей, развитии бизнеса в соцсетях, лидерских компетенциях, фирменном стиле и брендинге, рекламе и продвижении, формировании финансовой грамотности. Кроме того, на занятиях дети будут развивать критическое мышление, учится выступать на сцене, проводить презентацию проектов.

Занятия будут проходить каждое воскресенье по 31 августа включительно с 14 до 16 часов. При посещении 80% занятий детей наградят сертификатами и подарками от организаторов.

Участие — бесплатное. Предварительную регистрацию можно пройти по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.

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# дети , предпринимательство , фестиваль

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