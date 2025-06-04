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Тюменская область представит турпотенциал на форуме "Путешествуй!" в Москве

Общество, 20:10 04 июня 2025

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменская область представит туристический потенциал на Международном форуме "Путешествуй!" в Москве с 10 по 15 июня. Стенд региона будет работать на главной аллее ВДНХ, сообщает информационный центр правительства области.

Гости познакомятся с природными, культурными и оздоровительными возможностями Тюменской области, узнают, чем уникальны тюменские термальные курорты, смогут поучаствовать в конкурсах, викторинах, мастер-классах, попробовать сибирские угощения и получить скидки на путешествие в регион.

В программе: химические опыты, вдохновленные личностью уроженца Тюменской губернии Дмитрия Менделеева, караоке по-сибирски; бар с эксклюзивными сибирскими прохладительными напитками; дегустация минеральных вод и тюменского мороженого; ретрит-зона, викторины и конкурсы. На мастер-классах с 13 по 14 июня гости распишут деревянного конька, созданного Святославом Шитовым по сохранившимся образцам реставратором.

Представители Тюменской области примут участие в экспертных сессиях, а также организуют панельную дискуссию "Регионы оздоровительного туризма. Трансформация турпродукта — фокус на долголетие". Участники обсудят объединение усилий субъектов страны в продвижении новых туристических продуктов и позиционировании термального туризма как самостоятельного направления.

Обсуждение коснется практик создания туров, рассчитанных на поддержание жизненного тонуса и профилактику заболеваний, что делает Тюменскую область одним из ключевых участников формирования оздоровительной повестки в туризме.

Запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве с другими регионами России в сфере развития туризма.

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# Москва , туризм , форум

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