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Тюменские депутаты: кадетское училище по праву считается гордостью города

Политика, 15:12 04 июня 2025

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Тюменское Президентское кадетское училище – выдающееся учебное заведение, которое по праву считается гордостью нашего города. Об этом заявила председатель городской думы Светлана Иванова. С работой училища, а также достижениями воспитанников в учёбе, спорте и искусстве депутаты познакомились 4 июня.

Первых кадетов стены училища приняли 1 сентября 2013 года. Уже через год в День знаний начальнику училища генерал-майору Михаилу Логинову было торжественно вручено знамя учебного заведения.

В первом учебном году в училище было принято 360 воспитанников. Сегодня учреждение, рассчитанное на 840 кадетов, работает в полном объёме и является инновационным образовательным учреждением, цель которого - подготовка всесторонне образованных, патриотически настроенных молодых людей.

Ежегодно тюменские кадеты становятся победителями и призёрами молодёжного форума "Шаг в будущее", всероссийских олимпиад школьников, юношеских чтений им. Вернадского и различных, в том числе спортивных, конкурсов и состязаний.

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

В дальнейшем тюменских выпускников принимают около 17 высших военных учебных заведений нашей страны. Однако большинство остаётся в областном центре, чтобы поступить в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

Сегодня ПКУ работает в соответствии с федеральными стандартами образования в режиме шестидневной рабочей недели. Здесь углубленно изучаются иностранные языки, физика и математика, физическая культура и спорт.

Депутатам Тюменской городской думы показали учебные классы, где кадеты углублённо занимаются физикой и биологией, рассказали о спортивных успехах воспитанников. Молодые люди занимаются боксом, самбо, а также посещают ледовый корт и бассейн. Специально для гостей выступил ансамбль барабанщиков, уже ставший визитной карточкой училища.

Особую роль кадетского воспитания в условиях, когда существует немало неполных семей, где мальчиков воспитывает только мама, отметил депутат Дмитрий Ошурков. "То воспитание, которое получают здесь молодые люди, прежде всего прививает им большую самодисциплину, - считает депутат. - И главное - здесь зарождается мужская дружба, кадетская верность друг другу и братство, а это очень много значит для воспитания молодого мужчины".

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Также депутаты узнали, как в учебном заведении хранят память о выдающихся выпускниках. Один из стендов музея училища рассказывает о пути Олега Велижанина, поступившего в ТПКУ в 2013 году.

Все годы обучения проявлял интерес к учёбе, с успехом занимался дзюдо. В 2024 году в должности командира инженерно-сапёрной роты получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи в зоне проведения СВО. Награждён "Орденом Мужества" посмертно.

Напомним, что на 17-м заседании Тюменской городской думы коллектив Тюменского президентского кадетского училища был внесён в Книгу почёта города Тюмени. Такое решение депутаты единогласно поддержали 30 мая.

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

"Каждый раз, посещая это место, я чувствую, что попадаю в храм. Потому что когда я смотрю в глаза этих ребятишек, я вижу в них такую веру и гордость за то, что они одеты в эту форму и носят свои погоны", - поделился депутат Андрей Голоус. Он добавил, что девиз училища "В Россию веруем и в честь" навсегда остаётся в сердцах его выпускников.

"Образование здесь выстроено в рамках разностороннего развития. И мы сегодня видим, что ребята получают знания, навыки и практику в том числе и в музыке и спорте. Посетив практические занятия, которые проходят в стенах этого учреждения, мы увидели, что ребята получают дополнительные знания от высокопрофессиональных преподавателей – боевых офицеров", - подвела итог визита Светлана Иванова.

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Николай Ступников

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# гордума , Светлана Иванова , Тюменское президентское кадетское училище

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