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Тюменские ученые исследовали популяции беспозвоночных в водоемах УФО

Общество, 09:29 05 июня 2025

Тюменский филиал ВНИРО | Фото: Тюменский филиал ВНИРО

Популяции промысловых беспозвоночных исследовали в водоемах Уральского федерального округа ученые тюменского филиала ВНИРО. В течение двух недель они проводили изучение 35 озер Тюменской, Челябинской и Курганской областей, сообщает институт.

Специалисты лаборатории промысловых беспозвоночных тюменского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии определили сырьевую базу артемии и ее цист, состояние запасов кладоцер, копепод и хаоборид.

В ходе научной работы они взяли пробы зоопланктона и зообентоса, учли параметры водной среды. Образцы воды проанализируют на основные гидрохимические показатели.

Следующий аналогичный выезд на озера запланирован на август. Такая периодичность позволит ученым оценить промысловых беспозвоночных на разных этапах жизненного цикла.

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# Тюменский филиал ВНИРО , ученые

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