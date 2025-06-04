Тюменская область - в лидерах по развитию цифровизации в России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по уровню цифровой трансформации. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своих соцсетях по итогам конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

Цифровая трансформация обеспечивает комфорт жителей, доступность услуг и новые возможности для государства и бизнеса, подчеркнул он. В Тюменской области все школы и колледжи оснащены Wi-Fi сетями, 100 % значимых социальных объектов имеют широкополосный интернет, при этом все информационные системы прошли оценку защищенности.

98,33 % государственных систем работают на российском программном обеспечении, а 91,4 % обращений за госуслугами происходит в электронном формате. Уделяется внимание и развитию технологий искусственного интеллекта.

Александр Моор поздравил коллег из Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, они также вошли в данный рейтинг.