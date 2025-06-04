Центр управления регионом возглавила Илона Дударева

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Илона Дударева возглавила ЦУР Тюменской области. Ранее она была заместителем руководителя, сообщает информационный центр регионального правительства.

В Центре управления регионом Илона Дударева трудится с момента его основания в 2020 году.

"Рада продолжить работу в должности руководителя вместе с такой сильной и мотивированной командой, как ЦУР Тюменской области. Впереди у нас много важных задач. Мы продолжим повышать качество коммуникации между жителями и властью и развивать обратную связь", - поделилась она.

Напомним, ранее Центр управления регионом возглавлял Роман Рзаев. В апреле 2025 года он назначен председателем комитета по делам национальностей Тюменской области.