  • 4 июня 20254.06.2025среда
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер западный

Центр управления регионом возглавила Илона Дударева

Общество, 18:29 04 июня 2025

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Илона Дударева возглавила ЦУР Тюменской области. Ранее она была заместителем руководителя, сообщает информационный центр регионального правительства.

В Центре управления регионом Илона Дударева трудится с момента его основания в 2020 году.

"Рада продолжить работу в должности руководителя вместе с такой сильной и мотивированной командой, как ЦУР Тюменской области. Впереди у нас много важных задач. Мы продолжим повышать качество коммуникации между жителями и властью и развивать обратную связь", - поделилась она.

Напомним, ранее Центр управления регионом возглавлял Роман Рзаев. В апреле 2025 года он назначен председателем комитета по делам национальностей Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЦУР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:34 04.06.202516-летний подросток заболел клещевым энцефалитом в Ишиме
20:10 04.06.2025Тюменская область представит турпотенциал на форуме "Путешествуй!" в Москве
20:00 04.06.2025Двухстороннее движение открыто на месте строительства разворота по дороге Тюмень - Екатеринбург
19:02 04.06.2025Ялуторовчане с сосудистыми заболеваниями смогут получать специализированную помощь на месте

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора