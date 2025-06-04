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16-летний подросток заболел клещевым энцефалитом в Ишиме

Общество, 20:34 04 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Случай заболевания клещевым энцефалитом у 16-летнего подростка зафиксировали в Ишиме. Ребенок поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести, с признаками вирусной инфекции, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Клещевой энцефалит - заболевание, которое поражает нервную систему и может приводить к тяжелым осложнениям. Особенно оно опасно для детей и пожилых, поэтому врачи рекомендуют снижать риск встречи с клещами: избегать прогулок в местах с высокой травой, использовать репелленты, регулярно осматривать себя и родных на предмет присасывания насекомого.

Если клещ уже укусил, то не стоит пытаться вытащить его самостоятельно - нужно обратиться в медицинское учреждение. Если после укуса поднялась температура, появилась слабость, головная боль, нужно немедленно показаться врачу.

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# здравоохранение , Ишим , клещ

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