16-летний подросток заболел клещевым энцефалитом в Ишиме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Случай заболевания клещевым энцефалитом у 16-летнего подростка зафиксировали в Ишиме. Ребенок поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести, с признаками вирусной инфекции, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Клещевой энцефалит - заболевание, которое поражает нервную систему и может приводить к тяжелым осложнениям. Особенно оно опасно для детей и пожилых, поэтому врачи рекомендуют снижать риск встречи с клещами: избегать прогулок в местах с высокой травой, использовать репелленты, регулярно осматривать себя и родных на предмет присасывания насекомого.

Если клещ уже укусил, то не стоит пытаться вытащить его самостоятельно - нужно обратиться в медицинское учреждение. Если после укуса поднялась температура, появилась слабость, головная боль, нужно немедленно показаться врачу.