Выпускница из Тобольска за ЕГЭ по химии получила 100 баллов

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Ученица 11 класса школы №9 Тобольска Кристина Миронова получила максимальный балл по химии - 100. Для ее педагога это не первый результат за всю практику ЕГЭ, написал глава Тобольска Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Это отличный результат, который говорит о целеустремленности и упорстве Кристины и о высоком профессионализме ее педагога, Гольштейн Лидии Викторовны. Лидия Викторовна – настоящий учитель с большой буквы. Практически все тобольские высокобалльники по химии – её выпускники. Спасибо ей за преданность делу и умение зажигать в учениках интерес к науке", - поблагодарил он.

Кристина Миронова – отличница, победитель олимпиад, обладатель звания "Ученик года - 2025" заслуженно претендует на золотую медаль. Она как ученица медицинского класса планирует посвятить жизнь спасению и помощи людям.

"Уверен, что Кристину ждет блестящее будущее, и она внесет значимый вклад в развитие медицины. От всей души поздравляю Кристину, Лидию Викторовну, школу №9. Так держать", - сказал глава Тобольска.