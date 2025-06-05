  • 5 июня 20255.06.2025четверг
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

Выпускница из Тобольска за ЕГЭ по химии получила 100 баллов

Общество, 14:37 05 июня 2025

t.me/vagintobolsk

Ученица 11 класса школы №9 Тобольска Кристина Миронова получила максимальный балл по химии - 100. Для ее педагога это не первый результат за всю практику ЕГЭ, написал глава Тобольска Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Это отличный результат, который говорит о целеустремленности и упорстве Кристины и о высоком профессионализме ее педагога, Гольштейн Лидии Викторовны. Лидия Викторовна – настоящий учитель с большой буквы. Практически все тобольские высокобалльники по химии – её выпускники. Спасибо ей за преданность делу и умение зажигать в учениках интерес к науке", - поблагодарил он.

Кристина Миронова – отличница, победитель олимпиад, обладатель звания "Ученик года - 2025" заслуженно претендует на золотую медаль. Она как ученица медицинского класса планирует посвятить жизнь спасению и помощи людям.

"Уверен, что Кристину ждет блестящее будущее, и она внесет значимый вклад в развитие медицины. От всей души поздравляю Кристину, Лидию Викторовну, школу №9. Так держать", - сказал глава Тобольска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# 100 баллов , ЕГЭ , Петр Вагин , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:57 05.06.2025Соцкампания "ПРОдвижение БЕЗопасности" стартует в Тюменской области
15:54 05.06.2025В поликлинике № 5 Тюмени рассказали о сбережении здоровья будущих мам
15:43 05.06.2025Тюменские ученые разработали технологию повышения эффективности полимеризации этилена
15:32 05.06.2025Взаимодействие бизнеса и самозанятых: как платформа упрощает процесс

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора