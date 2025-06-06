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Санаторно-курортным лечением воспользовались 750 жителей Тюменской области

Общество, 10:35 06 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

750 жителей Тюменской области воспользовались санаторно-курортным лечением с начала 2025 года. Такую работу проводят по нескольким нацпроектам, которые направлены на укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни, сообщает региональное управление Социального фонда России.

Право на такой вид лечения имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. А также пострадавшие от радиации, инвалиды, в том числе дети.

Проверить свою очередь на путевку можно на сайте Соцфонда, выбрав в правом верхнем углу свой регион. Далее нужно пролистать до раздела "Информация для жителей региона" и перейти в пункт "Гражданам", где нажать ссылку "Очередь на санаторно-курортное лечение".

Подробнее о порядке предоставления путевок на санаторно-курортное лечение на официальном сайте Социального фонда России.

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# санаторно-курортное лечение

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