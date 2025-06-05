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В Тюмени от мошенника пострадали 11 человек

Происшествия, 16:49 05 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд в Тюмени. 37-летний житель областного центра брал с граждан деньги за замену радиаторов отопления, кранов, труб, приборов учета воды, ремонт помещений и квартир и исчезал, не приступая к работе, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия с июля 2023 по июль 2024 года обвиняемый предлагал гражданам свои услуги по оказанию различных видов ремонтных работ и получал оплату от клиентов, не имея намерений выполнять договоренности. От преступных действий обвиняемого пострадали 11 человек, общая сумма ущерба превысила 300 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.

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# мошенничество , уголовное дело

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