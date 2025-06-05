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В Тюменской области пчеловодов предупреждают о работах с химикатами на полях

Общество, 17:12 05 июня 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Работы по применению пестицидов на полях проведет птицефабрика "Пышминская" с 16 по 30 июня.

Пчеловодов, чьи пасеки находятся на расстоянии не менее 7 км от полей, расположенных на территории Онохинского и Червишевского сельских поселений, а также деревни Головина предупредили о том, что будет проводиться обработка полей. Рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях после обработки не менее пяти суток.

"Обработку проведут с применением наземной аппаратуры средствами защиты растений - пестицидами третьего класса опасности (умеренно опасное вещество" Аминка ФЛО, Ирбис 100, Суперстар ВДГ, ЭТД-90, Профи форте. Средства для уничтожения сорной растительности", - отмечено в сообщении пресс-службы птицефабрики.

По последним данным регионального департамента АПК, жители области содержат более 14000 зарегистрированных пчелосемей.

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