Конкурс на получение именной стипендии губернатора Тюменской области проходит в госуниверситете

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок для участия в конкурсе на получение именной стипендии губернатора Тюменской области объявил Тюменский госуниверситет. Она назначается за успехи в учебе, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности.

По информации вуза, важны: успеваемость за весь период обучения, наличие не менее 75 % отличных оценок по результатам предыдущих сессий; победы и призовые места на международных, всероссийских, региональных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, творческих конкурсах, фестивалях, выставках, спартакиадах и универсиадах, конкурсах социальных проектов; получение авторского свидетельства на изобретения, либо патента, либо свидетельства на промышленный образец; получение свидетельства (приказа) о получении международных, всероссийских, региональных премий за научно-технические достижения, либо грантов на разработку научно-исследовательских проектов; наличие публикаций научных статей.

Кандидатам необходимо в срок до 19 июня (включительно) принести пакет документов на ул. Семакова, 18, каб. 305.

Подробней на сайте ТюмГУ.