Тюменские ученые разработали технологию повышения эффективности полимеризации этилена

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Технологию, которая позволит повысить эффективность процесса полимеризации этилена — ключевого этапа в создании полиэтилена, - разработали ученые Тюменского государственного университета и СИБУРа. Технология востребована в разных сферах, например, в производстве гибкой и жесткой упаковки, водопроводных труб и вспененных материалов.

Как сообщает вуз, внедрение разработки поможет российским предприятиям снизить зависимость от импортных технологий.

В рамках сотрудничества с научно-исследовательским центром "СИБУР Инновации" исследователи ТюмГУ создали методику получения алюмосиликатных носителей для катализаторов с заданными физико-химическими характеристиками: удельной площадью поверхности в пределах 300 м²/г и объемом пор около 1,5 см³/г. Ключевое преимущество технологии — отказ от трудоемких этапов традиционного синтеза при сохранении качества продукта.

"Нами получены алюмосиликатные носители с оптимальными характеристиками без применения процедур классического метода. Это удешевляет и ускоряет процесс", — отметил кандидат химических наук, научный сотрудник Лаборатории теории и оптимизации химических и технологических процессов ТюмГУ Владимир Харитонцев.

В партнерстве с научно-исследовательским центром "СИБУР Инновации" ученые вуза разрабатывают технологии получения силикагелей-носителей и алюмосиликатных носителей.

"В рамках совместной работы с коллегами из ТюмГУ ими были разработаны подходы к синтезу силикагеля и алюмосиликатов с заданными свойствами, отвечающими требованиям для носителей, использующихся в синтезе катализаторов полимеризации этилена", — сказала главный эксперт, руководитель разработки "СИБУР Инновации" Оксана Костомарова.

Стороны настроены на продолжение сотрудничества и реализацию новых совместных проектов, включая разработку катализаторов для полимеризационных процессов, эксплуатационные испытания промышленных образцов и подготовку кадров в рамках производственной аспирантуры. Сейчас ведутся научно-технологические работы по ресурсным испытаниям и скринингу катализаторов риформинга, гидрированию, механическим испытаниям катализаторов.

Исследования проводят молодые ученые Школы естественных наук ТюмГУ Андрей Елышев, Максим Григорьев и Владимир Харитонцев при поддержке Центра трансфера технологий в рамках стратегического технологического проекта "Ресурсосберегающие технологии для нефтегазовой отрасли, экологически чистой энергетики и защиты окружающей среды" программы "Приоритет-2030".