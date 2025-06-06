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МВД России официально предупреждает - аренда аккаунтов сервиса WhatsApp может быть квалифицирована как соучастие в преступлении

Общество, 10:46 06 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) Министерства внутренних дел Российской Федерации официально предупреждает, что аренда аккаунтов сервиса мгновенного обмена сообщениями WhatsApp может быть квалифицирована как соучастие в преступлении и повлечь ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.

Количество преступлений, совершенных с использованием мессенджеров за четыре месяца текущего года возросло на 46 %. По предварительным данным, четыре из пяти аккаунтов WhatsApp, передаваемых каждый день колл-центрам для мошеннической деятельности, зарегистрированы на абонентские номера, использующиеся несовершеннолетними.

В рамках мероприятий, направленных на выявление ресурсов и лиц, оказывающих содействие мошенническим колл-центрам, расположенным на территории иностранных государств, зафиксировано значительное количество абонентских номеров, посредством которых осуществляется предоставление на возмездной основе во временное пользование аккаунтов сервиса мгновенного обмена сообщениями WhatsApp для их последующего использования в противоправной деятельности.

В целях предотвращения и пресечения преступлений началось проведение мероприятий по приостановлению оказания услуг связи юридическим и физическим лицам, владеющим данными номерами.

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