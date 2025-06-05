В Тюменской области перекроют дороги из-за соревнований по велогонкам

| Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Движение машин по дорогам ограничат в Тюменской области в связи с проведением чемпионата и первенства региона по велогонкам, которые пройдут с 7 по 9 июня. Участники будут состязаться на региональных трассах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В первый день состоится гонка-критериум в районе с. Комарово (от ул. Престольной до ул. Губернской). Велосипедисты преодолеют дистанцию в 20 км с промежуточными финишами. Во второй день спортсменов ожидает групповая гонка на время с общего старта — от д. Друганова до Жемчужины Сибири. Победителей и призеров определят на трассах от 20 до 60 км. В завершающий день состязаний участники посоревнуются в индивидуальных гонках на 10 и 20 км — от д. Друганова до Жемчужины Сибири.

В местах проведения соревнований будет частичное ограничение движения. Пересечь указанные участки дороги можно будет в перерывах между заездами.