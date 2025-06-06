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Трудовое лето стартовало для пяти тысяч подростков в Тюмени

Общество, 12:03 06 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

26 сезон трудового лета стартовал для "Отрядов мэра" на площади около администрации Тюмени 6 июня. В этом году для подростков создано 5 тыс. рабочих мест и 113 - для руководителей трудовых бригад и диспетчеров.

Трудовое лето в этом году посвятили героям Тюменской земли, поэтому бригадам присвоили имена героев-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе спецоперации.

"Для ребят это еще одна возможность узнать частичку истории тех, кто ковал Победу, кто совершил героический подвиг. Я уверен, такой большой уровень ответственности не даст им повода расслабиться, и они максимально эффективно подойдут к выполнению всех поставленных задач", – заявил глава города Максим Афанасьев.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В этом году заключено 136 соглашений с компаниями, в том числе с 13 новыми организациями. Это "СУЭНКО", Тюменское концертно-театральное объединение, департамент земельных отношений и градостроительства, Сибирско-Уральский энергетический сервис и другие. Увеличился и перечень профессий на два новых направления: помощники ткача и менеджера.

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Средняя заработная плата в летний период у подростков составляет 6 тыс. 450 руб., у руководителей – 7 тыс. 450 руб.

"С каждым годом к нам присоединяются все больше предприятий-партнеров, которые открывают для наших ребят рабочие места. Сейчас в масштабах России используется именно такой формат привлечения молодежи. Это не только работа с центром занятости, но и с теми компаниями, что заинтересованы в погружении подростков в свою деятельность. Чтобы тюменцы уже знали, куда можно пойти после обучения, чтобы быть полезными для города. Это возможность поработать в команде, и, конечно, это первые деньги, которые являются самыми ценными", - добавил глава города.

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Всего в этом сезоне запланировано три трудовых смены. В первой, которая стартовала 5 июня, работают 1 тыс. 950 подростков - это 16 трудовых отрядов. Среди них две подруги - ученицы школ № 45 Кира Фендич и № 70 Александра Хребтова. В проекте обе участвуют второй раз. В прошлом году работали вожатыми в лагере, а в этом будут помогать сетевому изданию ТОК.

"Будем помощниками корреспондента. В частности, в наши задачи войдет написание постов, съемка репортажей. Я после 11 класса собираюсь поступать на направление "медиакоммуникации", поэтому опыт, который здесь получу, мне в будущем, думаю, сильно пригодится", - пояснила Кира.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Помимо работы, для ребят также составили план развлекательных мероприятий. В него включены встречи с героями, различные акции и конкурсы, посвященные 80-летию Победы.

Напомним, что в прошлом году в Тюмени было создано 5 тыс. 36 рабочих мест для трудоустройства подростков и 119 - для руководителей трудовых бригад и диспетчеров. За лето бригадами по благоустройству убрано 811 тыс. 650 кв.м. территории города и собрано более 4 тыс. 200 мешков мусора.

Виктория Макарова

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# Максим Афанасьев , отряды мэра , подростки , школьники

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