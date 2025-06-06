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На трех участках трассы Тюмень — Омск ограничили движение

Общество, 11:19 06 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение ограничено на трех участках федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск, сообщает инфоцентр регионального правительства.

На 357 км в Абатском муниципальном округе организовано реверсивное движение. Здесь на проезжей части проводятся дорожные работы.

На участке с 89 по 92 км в Заводоуковском городском округе из-за дорожных работ движение осуществляется по одной полосе в направлении Омска.

На участке с 77 по 84 км в Заводоуковском городском округе из-за дорожных работ в направлении Тюмени автомобили проезжают по одной полосе.

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