Тюменские компании провели велопробег в преддверии Дня России

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Представители разных компаний, предприятий и простые тюменцы приняли участие в велопробеге, посвященном Дню России, который отмечают 12 июня.

Утром 6 июня участники начали стягиваться к центру культуры и творчества "Современник". Для них подготовили небольшую концертную программу. По словам организаторов, участвуя в таких событиях, тюменцы делают важный шаг в пользу здоровья и активной жизни в стране.

После приветственных слов организаторов и разминки под зажигательную музыку велосипедисты выехали по маршруту. Их путь пролегал до цирка и обратно.

Сотрудница сети боулинг-ресторанов Оксана Киреева подчеркнула, что ее коллеги любят активный отдых, но компания участвует в велопробеге впервые. Тюменка призналась, что получает от катания удовольствие.

"Мы участвуем практически во всех экстремальных забегах "Стальной характер", которые проводятся в разные сезоны. Велопробег для нас в новинку. Нам предложили, мы не отказались. Участие в таких событиях - это как проверка себя на стойкость и твердость характера", — сказала она.

Алена Барсукова решила поучаствовать в велопробеге вместе с сестрой Викторией. К подобному мероприятию она присоединилась впервые.

"Лето, хорошее настроение. Сейчас нахожусь в отпуске, захотелось добавить новых впечатлений. Позвала сестру, если бы не она, я не поехала бы одна. Я особо не катаюсь на велосипеде, но могу проехать по деревне 15 километров. Мне интересно кататься в городе", — поделилась участница.

Инна Пахомова