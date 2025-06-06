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Автомобили для медиков и мотоциклы для саперов отправили тюменские единороссы на СВО

Общество, 14:15 06 июня 2025

ТГ-канал Андрея Артюхова | Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова

Два автомобиля УАЗ для медиков и два мотоцикла для саперов и разведчиков ВДВ передали на в зону специальной военной операции члены фракции "Единой России" Тюменской областной и городской дум, партийцы из Омутинского района, тюменские предприниматели.

Техника будет использоватся на Покровском и Сватовском направлениях. Доставят груз активисты областной общественной организации "Офицеры России", рассказал руководитель фракции ЕР Тюменской облдумы Андрей Артюхов в своих соцсетях.

"Благодарю все муниципальные образования области и неравнодушных жителей региона за постоянную помощь участникам СВО и вклад в нашу Победу", - отметил он.

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# Андрей Артюхов , гуманитарная помощь , СВО

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