Автомобили для медиков и мотоциклы для саперов отправили тюменские единороссы на СВО

| Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова | Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова

Два автомобиля УАЗ для медиков и два мотоцикла для саперов и разведчиков ВДВ передали на в зону специальной военной операции члены фракции "Единой России" Тюменской областной и городской дум, партийцы из Омутинского района, тюменские предприниматели.

Техника будет использоватся на Покровском и Сватовском направлениях. Доставят груз активисты областной общественной организации "Офицеры России", рассказал руководитель фракции ЕР Тюменской облдумы Андрей Артюхов в своих соцсетях.

"Благодарю все муниципальные образования области и неравнодушных жителей региона за постоянную помощь участникам СВО и вклад в нашу Победу", - отметил он.