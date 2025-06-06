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В Тюмени участок пятого Степного переулка закроют для транспорта до 20 августа

Общество, 19:33 06 июня 2025

Движение транспорта прекратится в Тюмени на автомобильной дороге по 5-му Степному переулку от дома № 14 до пересечения с ул. Гастелло из-за реконструкции участка тепловой сети с 9 июня по 20 августа.

Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Возможные пути объезда по улицам: Гастелло, Панфиловцев, Баумана, Ставропольская.

Участников дорожного движения просят планировать маршрут и соблюдать Правила дорожного движения РФ.

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# ограничение движения

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