В Тюмени участок пятого Степного переулка закроют для транспорта до 20 августа

Движение транспорта прекратится в Тюмени на автомобильной дороге по 5-му Степному переулку от дома № 14 до пересечения с ул. Гастелло из-за реконструкции участка тепловой сети с 9 июня по 20 августа.

Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Возможные пути объезда по улицам: Гастелло, Панфиловцев, Баумана, Ставропольская.

Участников дорожного движения просят планировать маршрут и соблюдать Правила дорожного движения РФ.