Юная тюменка избавилась от ежедневных приступов эпилепсии благодаря хирургам ОКБ № 2

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалисты Областной клинической больницы № 2 помогли девятилетней девочке избавиться от тяжелых проявлений эпилепсии.

Пациентка попала в стационар психоневрологического отделения с тяжелой формой заболевания, которое началось еще в младенчестве. Приступы становились все чаще и интенсивнее, вызывая серьезные нарушения двигательных функций, речи и памяти. За последние годы состояние девочки настолько ухудшилось, что ей пришлось регулярно обращаться за экстренной медицинской помощью. Заведующая психоневрологическим отделением детского стационара ОКБ № 2 Ольга Клименко пояснила, что ребенок переживал приступы практически ежедневно.

"На базе нашего отделения ребенку провели полный объем предхирургического обследования. Междисциплинарный консилиум принял решение о проведении микрохирургической каллозотомии" - рассказала она.

Этот вид вмешательства останавливает распространение эпилептической активности между полушариями. Она не излечивает пациента полностью, но облегчает приступы. Впервые такая операция была выполнена ОКБ № 2 во взаимодействии с Центром неврологии Москвы. Именно в московской клинике тюменский нейрохирург Даниил Нигинский освоил необходимую технику.

Используя нейронавигацию и интраоперационный мониторинг, он смог зайти между полушариями, сохранив сосуды и не повредить мозговую ткань. Операция прошла успешно, девочка восстановилась до исходного неврологического статуса. В послеоперационном периоде приступов не отмечалось. Теперь у девочки появилась возможность восстановить утраченные навыки, в том числе умение самостоятельно передвигаться.