Смертельное ДТП с мотоблоком произошло на трассе Ишим - Викулово
Мотоблок и КамАЗ столкнулись на 77-м километре автодороги Ишим - Викулово 6 июня. В результате аварии погиб один из водителей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Предварительно, 37-летний водитель мотоблока, поворачивая, не убедился в безопасности манёвра. Это привело к столкновению с автомобилем КамАЗ, который двигался в попутном направлении, водитель совершал манёвр обгона.
Водитель мотоблока погиб, 69-летний пассажир мотоблока доставлен в лечебное учреждение.
Обстоятельства ДТП выясняются.