  • 6 июня 20256.06.2025пятница
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

Смертельное ДТП с мотоблоком произошло на трассе Ишим - Викулово

Происшествия, 18:40 06 июня 2025

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Мотоблок и КамАЗ столкнулись на 77-м километре автодороги Ишим - Викулово 6 июня. В результате аварии погиб один из водителей, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Предварительно, 37-летний водитель мотоблока, поворачивая, не убедился в безопасности манёвра. Это привело к столкновению с автомобилем КамАЗ, который двигался в попутном направлении, водитель совершал манёвр обгона.

Водитель мотоблока погиб, 69-летний пассажир мотоблока доставлен в лечебное учреждение.

Обстоятельства ДТП выясняются.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# авария

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:40 06.06.2025Смертельное ДТП с мотоблоком произошло на трассе Ишим - Викулово
17:00 06.06.2025Ребёнок на электросамокате попал под машину на улице Калинина в Тюмени
16:49 06.06.2025В селе Марково Заводоуковского округа ввели карантин по бешенству животных
15:54 06.06.2025В ДТП на улице Алебашевской в Тюмени пострадал ребёнок

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора