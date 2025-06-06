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В тюменском СНТ "Мелиоратор" сгорела хозпостройка

Происшествия, 21:26 06 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Сообщение о возгорании хозяйственной постройки в СНТ "Мелиоратор" на улице Южной поступило в МЧС России по Тюменской области 6 июня. Огонь охватил площадь в 60 кв. метров, сообщают в ведомстве.

На месте происшествия работали 17 сотрудников подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области. Для ликвидации возгорания было задействовано шесть единиц техники.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось остановить распространение огня. В результате происшествия пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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# пожар , СНТ

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