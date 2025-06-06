В тюменском СНТ "Мелиоратор" сгорела хозпостройка
Сообщение о возгорании хозяйственной постройки в СНТ "Мелиоратор" на улице Южной поступило в МЧС России по Тюменской области 6 июня. Огонь охватил площадь в 60 кв. метров, сообщают в ведомстве.
На месте происшествия работали 17 сотрудников подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области. Для ликвидации возгорания было задействовано шесть единиц техники.
Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось остановить распространение огня. В результате происшествия пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.