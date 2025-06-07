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Новое здание для врачей скорой открыли в Заводоуковске

Губернатор, 11:00 07 июня 2025

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Новое здание отделения скорой медицинской помощи открыли на базе областной больницы № 12 в Заводоуковске. Возведено оно по модульной технологии и оснащено теплыми боксами для медтранспорта.

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях. Ранее, во время рабочего визита в муниципалитет, он дал поручение модернизировать помещения, средства на это были выделены из регионального бюджета. Работа заняла всего несколько месяцев.

"Мы продолжим работу по совершенствованию медицинской помощи жителям региона, в том числе в рамках реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", - подчеркнул глава региона.

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Отметим, что всего в отделении скорой в ОБ № 12 трудятся более 50 специалистов разного профиля.

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# Александр Моор , Заводоуковск , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект , скорая помощь

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