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Депутат Госдумы высоко оценил организацию помощи СВО в Ялуторовске

Общество, 12:01 07 июня 2025

ТГ-канал Ивана Квитки | Фото: ТГ-канал Ивана Квитки

Волонтерский центр в Ялуторовке, где готовят сухие супы для фронта, посетил депутат Госдумы Иван Квитка вместе с главой города Вячеславом Смеликом. Они высоко оценили организацию процесса и поблагодарили добровольцев за вклад в приближение победы.

"Работа в Центре кипит: для наших военнослужащих готовятся сухие супы, плетутся маскировочные сети, изготавливаются окопные свечи и заботливо формируются посылки с гуманитаркой. На стендах закреплены списки всего необходимого для передовой. Под каждым перечнем – личный позывной военнослужащего. Помощь всегда адресная", - рассказал по итогам Иван Квитка в своих соцсетях.

Группа волонтеров объединилась по инициативе вдовы участника СВО Гульнары Савиной.Помимо гуманитарных грузов, ялуторовчане поддерживают бойцов добрыми письмами и детскими рисунками.

"Поблагодарил волонтёров за их ежедневный труд и трепетное отношение к нашим военнослужащим. Ребята на передовой особо чувствуют такую поддержку", - заключил Иван Квитка.

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# волонтеры , Иван Квитка , СВО , Ялуторовск

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