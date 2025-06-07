Более 200 тысяч цветов украсят Тобольск этим летом

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

200 тыс. однолетников и около 2 тыс. вегетативных ампельных петуний высадили в Тобольске этим летом. Все цветники разбиты на клумбы - от самых простых до сложных многоярусных. Об этом рассказал глава города Петр Вагин в своих соцсетях.

"Проводим омолаживающую и формовочную обрезку деревьев, чтобы они оставались здоровыми и красивыми. Стрижём живые изгороди из сирени, спиреи, пузыреплодника, придавая им аккуратные формы. В Аптекарском саду бережно ухаживаем за лекарственными растениями, сохраняя историческое наследие", - пояснил он.

Такая обработка уже коснулась зеленых насаждений на пр. Комсомольский, пр. Менделеева, Александровском саду, площади Чулкова, сквере Выпускников и других локациях.