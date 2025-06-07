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Тюменцев научили выбирать самую вкусную клубнику

Общество, 20:39 07 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ароматная клубника все чаще появляется на прилавках магазинов и рынков в первый летний месяц. Как выбрать по-настоящему спелую и качественную ягоду, рассказал "МегаТюмени" поставщик Алексей Крысанов.

Главное правило - натуральный внешний вид. Если клубника слишком глянцевая или имеет непривычно яркую окраску, скорее всего, она обработана химией. Свежая ягода лишь слегка блестит и имеет свежие и торчащие хвостики. Если есть листья - еще лучше, значит, клубника сорвана недавно.

Следующий признак - аромат. Спелая клубника излучает сладкий, насыщенный запах. Если аромат слабый или вовсе отсутствует — это тепличная ягода, сорванная еще до полного созревания.

Также Алексей Крысанов советует оценить дно ящика, в котором лежит клубника. Оно не должно быть мокрым, со следами гнили или пятнами - это говорит о том, что все ягоды в нем сухие.

Мыть купленную клубнику нужно непосредственно перед употреблением - влага ускоряет гниение. Хранить лучше в один слой в контейнере в холодильнике, подложив предварительно бумажное полотенце.

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# клубника , ягоды

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