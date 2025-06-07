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Семья из Сургута попала в аварию на трассе под Тюменью

Происшествия, 15:10 07 июня 2025

Автомобиль "Хонда" опрокинулся на 59 км федеральной трассы на Ханты-Мансийск в Тюменском районе. В машине семья из Сургута ехала отдыхать в Башкирию, сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 36-летний водитель задел обочину колесом. В результате травмы получила четырехлетняя девочка - она ехала на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Водитель и 12-летний сын на переднем пассажирском сиденье не пострадали.

Госавтоинспекции призывает водителей, следующих на дальние расстояния, выбирать безопасную скорость и чаще отдыхать в пути.

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# авария , ДТП

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