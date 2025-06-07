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Топиарные Ромка, Фомка и Артос поселились в селе Тобольского района

Общество, 16:14 07 июня 2025

Департамент культуры Тюменской области | Фото: Департамент культуры Тюменской области

Топиарную фигуру легендарных псов Ромки, Фомки и Артоса из повести "Ромка и его друзья" тюменского писателя Константина Лагунова открыли в селе Малая Зоркальцева Тобольского района.

Событие прошло в рамках фестиваля творчества #ЛагуновFEST, организованного библиотекарями Тобольского района при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает департамент культуры Тюменской области.

С зелеными собаками теперь можно посидеть рядом на скамейке, считать QR-код и получить доступ к электронной библиотеке произведений Лагунова. Также праздник посетили настоящие собаки - в рамках фестиваля прошел парад от кинологического объединения "Лидер".

Ромка, Фомка и Артос стали главными героями творческих мастер-классов. Забавные собачьи мордашки дети вместе со взрослыми учились рисовать на эко-сумках, выжигать по дереву и создавать яркие образы с помощью аквагрима.

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# Константин Лагунов , Тобольский район , фестиваль

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