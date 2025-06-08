Более 21,4 тыс. вакансий открыто в Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 21,4 тыс. вакансий открыто в Тюменской области. Из этого количества требуется 1 тыс. 810 монтажников технологических трубопроводов. Это самая востребованная профессия.

Специалистам готовы платить до 109,4 тыс. рублей в месяц. 478 вакансий – для монтажников без указания профиля, зарплата – до 73,4 тыс. рублей. Также есть работа для 94 монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций (63,2 тыс. руб.), электромонтажников по кабельным сетям (89,2 тыс. руб.), 10 монтажник систем вентиляции (до 70 тыс. руб.). Еще одна вакансия – для электромонтажника по освещению и осветительным сетям с зарплатой в 130 тыс. руб. и др.

Всего в банке вакансий службы занятости 148 рабочих специальностей и 189 профессий служащих, пишет "Вслух.ру".

Подробности можно уточнить в Кадровом центре "Работа России" в Тюмени. Он находится по адресу: ул. Республики, 204В, корп. 3. Горячая линия: 8-800-350-00-64, 8 (3452) 27-36-05.