Тюменские спасатели не рекомендуют купаться в начале июня

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

С начала теплого сезона в Тюменской области утонуло несколько человек. Начальник Тюменского поисково-спасательного отряда Павел Ступник признается, что пик смертности на воде приходится на первые жаркие дни.

"Только после холодов наступает тепло – у нас прибавляется работы. Такая вот закономерность, выявленная за годы. Почему? Поверхность воды прогревается буквально на 15 сантиметров, – объясняет Павел Ступник. – Водоемы сами по себе еще холодные, а воздух жаркий. Многие сразу же в воду заходят. Проблемы возникают не только из-за возможных судорог – у кого-то просто останавливается сердце".

Жителям рекомендуют после первых судорог выйти на берег и восполнить баланс жидкости в организме. Возвращаться в воду опасно, даже если все симптом прошли – возможен рецидив. Но основной причиной смерти во время купания специалист называет не физиологические проявления, спазмы, а человеческий фактор, нарушение правил, пишет "Тюменская область сегодня".

"Большинство случаев происходит после распития алкоголя. Это и снижение концентрации, и так называемое "слабо". Граждане устраивают соревнования между собой: кто быстрее доплывет до другого конца водоема. Не рассчитывают силы, глубину, – рассуждает специалист. – А могли бы проплыть ту же самую дистанцию – если так хочется показать себя – параллельно берегу, там, где безопасно".