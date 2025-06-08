Посвященный памяти святителя Тихона концерт состоялся в Тюмени

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Духовно-просветительский концерт "Хранитель церкви русской" прошел в Тюменской филармонии 8 июня. Событие посвятили 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий отметил, что служение святителя Тихона выпало на сложный период, когда в стране менялись политические формации. Кроме того, в 2025 году исполняется и 110 лет с тех пор, как патриарх Московский и всея России Тихон был в Тюмени. Он останавливался в городе по пути в Тобольск, именно в Троицком монастыре. В духовную столицу Сибири он ехал для освидетельствования мощей митрополита Тобольского Иоанна. На акте прославления — подпись святителя Тихона.

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

"Отрадно, что эти даты не прошли мимо творческих деятелей Тюмени - работников культуры, искусства. Сегодня мы видим, как это событие будет отмечено языком творческих людей. Через это идет объединение народа, важный вопрос единения. Если юбилей - сугубо церковный праздник, то творческие люди выражают его языком культуры, соединяют его с музыкальными традициями. Это знак единения, сближения различных сторон, взглядов на историю", — поделился владыка.

Со сцены митрополит Тобольский и Тюменский поздравил собравшихся с праздником Святой Троицы и привел слова преподобного Сергия Радонежского о том, что воззрением на образ Троицы преодолевается ненависть, вражда, разделение мира. Примером стала личность патриарха Тихона, который с любовью преодолевал трудности в революционную эпоху, эпоху гражданской войны. Только любовь может укреплять человека и наставлять его на благие дела, убежден Димитрий.

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Для Тюменской области большая честь принимать подобные мероприятия, отметил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.

"Мы понимаем, какие тяжелые годы, какое лихолетье было в то время, когда Тихон осуществлял свои героические подвиги. Сейчас для нас это урок, который важно и нужно пронести через года следующим поколениям. Очень приятно, что сегодня здесь присутствует, в том числе и молодежь. Хотелось бы сказать каждому из вас большое спасибо за то, что нашли время, пришли сюда сами и привели с собой подрастающее поколение. Такие мероприятия мы всегда готовы принимать, всегда готовы содействовать их проведению", — произнес он.

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Перед слушателями выступили Тюменский филармонический оркестр, хоровая капелла Тюменской филармонии, чтецы Кирилл Малышев, Петр Ребяков, Екатерина Варенова. Со сцены прозвучали композиции Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова и других.

Напомним, 7 июня в Свято-Троицком мужском монастыре Тюмени встретили ковчег с частицей мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Событие собрало много верующих, которые пришли, чтобы поклониться святыне. Ковчег будет находиться в монастыре до 19 часов 8 июня.

Инна Пахомова