Посвященный памяти святителя Тихона концерт состоялся в Тюмени
Духовно-просветительский концерт "Хранитель церкви русской" прошел в Тюменской филармонии 8 июня. Событие посвятили 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.
Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий отметил, что служение святителя Тихона выпало на сложный период, когда в стране менялись политические формации. Кроме того, в 2025 году исполняется и 110 лет с тех пор, как патриарх Московский и всея России Тихон был в Тюмени. Он останавливался в городе по пути в Тобольск, именно в Троицком монастыре. В духовную столицу Сибири он ехал для освидетельствования мощей митрополита Тобольского Иоанна. На акте прославления — подпись святителя Тихона.
"Отрадно, что эти даты не прошли мимо творческих деятелей Тюмени - работников культуры, искусства. Сегодня мы видим, как это событие будет отмечено языком творческих людей. Через это идет объединение народа, важный вопрос единения. Если юбилей - сугубо церковный праздник, то творческие люди выражают его языком культуры, соединяют его с музыкальными традициями. Это знак единения, сближения различных сторон, взглядов на историю", — поделился владыка.
Со сцены митрополит Тобольский и Тюменский поздравил собравшихся с праздником Святой Троицы и привел слова преподобного Сергия Радонежского о том, что воззрением на образ Троицы преодолевается ненависть, вражда, разделение мира. Примером стала личность патриарха Тихона, который с любовью преодолевал трудности в революционную эпоху, эпоху гражданской войны. Только любовь может укреплять человека и наставлять его на благие дела, убежден Димитрий.
Для Тюменской области большая честь принимать подобные мероприятия, отметил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.
"Мы понимаем, какие тяжелые годы, какое лихолетье было в то время, когда Тихон осуществлял свои героические подвиги. Сейчас для нас это урок, который важно и нужно пронести через года следующим поколениям. Очень приятно, что сегодня здесь присутствует, в том числе и молодежь. Хотелось бы сказать каждому из вас большое спасибо за то, что нашли время, пришли сюда сами и привели с собой подрастающее поколение. Такие мероприятия мы всегда готовы принимать, всегда готовы содействовать их проведению", — произнес он.
Перед слушателями выступили Тюменский филармонический оркестр, хоровая капелла Тюменской филармонии, чтецы Кирилл Малышев, Петр Ребяков, Екатерина Варенова. Со сцены прозвучали композиции Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова и других.
Напомним, 7 июня в Свято-Троицком мужском монастыре Тюмени встретили ковчег с частицей мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Событие собрало много верующих, которые пришли, чтобы поклониться святыне. Ковчег будет находиться в монастыре до 19 часов 8 июня.
Инна Пахомова