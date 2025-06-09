  • 9 июня 20259.06.2025понедельник
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер южный

В восьми школах Тобольска начался ремонт

Общество, 10:46 09 июня 2025

t.me/vagintobolsk

В восьми школах Тобольска начался ремонт. Ко второй половине августа во всех школах и садах проведут косметический ремонт, написал глав города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

В школе №2 на Железнодорожной ведут капремонт входной группы, монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. В школе №14 на Ленина — капремонт входной группы.

В школе №2 на Надежды, в школе №5 в шестом микрорайоне, в школе №12 в восьмом микрорайоне, в школе №18 в девятом микрорайоне, в детском саду комбинированного вида №10 в шестом микрорайоне смонтируют системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией.

t.me/vagintobolsk t.me/vagintobolsk ﻿

В детском саду № 30 на Ленской территорию оснастят теневыми навесами. В школе №7 завершится реконструкция мягкой кровли с устройством скатной крыши.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Петр Вагин , ремонт школ , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 09.06.2025Уходящую Тюмень в жанре магического реализма представили на новой выставке в музее Словцова
12:14 09.06.2025В Тюмени наградили победителей международного конкурса по безопасности труда
12:03 09.06.2025Мастер-план Тюмени получил серебро всероссийского фестиваля "Архитектурное наследие"
11:41 09.06.2025480 трансформаторных подстанций отремонтируют в Тюмени в 2025 году

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора