В восьми школах Тобольска начался ремонт

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В восьми школах Тобольска начался ремонт. Ко второй половине августа во всех школах и садах проведут косметический ремонт, написал глав города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

В школе №2 на Железнодорожной ведут капремонт входной группы, монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. В школе №14 на Ленина — капремонт входной группы.

В школе №2 на Надежды, в школе №5 в шестом микрорайоне, в школе №12 в восьмом микрорайоне, в школе №18 в девятом микрорайоне, в детском саду комбинированного вида №10 в шестом микрорайоне смонтируют системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией.

В детском саду № 30 на Ленской территорию оснастят теневыми навесами. В школе №7 завершится реконструкция мягкой кровли с устройством скатной крыши.