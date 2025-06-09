Около 3 млн рублей похитили у жительницы Тюмени телефонные мошенники
2,8 млн рублей лишилась жительница Тюмени. Поверив телефонным мошенникам, женщина перевела крупную сумму на "безопасный счёт", сообщает прокуратура Тюменской области.
Неизвестные, представившись сотрудниками Почты России и Центрального банка, под предлогом опасности хищения денег, убедили тюменку перевести средства на указанный ими счёт.
Прокуратурой Центрального административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела.
Всего за минувшую неделю от действий мошенников пострадали 88 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 22 млн рублей.