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Около 3 млн рублей похитили у жительницы Тюмени телефонные мошенники

Происшествия, 11:52 09 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,8 млн рублей лишилась жительница Тюмени. Поверив телефонным мошенникам, женщина перевела крупную сумму на "безопасный счёт", сообщает прокуратура Тюменской области.

Неизвестные, представившись сотрудниками Почты России и Центрального банка, под предлогом опасности хищения денег, убедили тюменку перевести средства на указанный ими счёт.

Прокуратурой Центрального административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела.

Всего за минувшую неделю от действий мошенников пострадали 88 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 22 млн рублей.

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# мошенники , уголовное дело

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