Мастер-план Тюмени получил серебро всероссийского фестиваля "Архитектурное наследие"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-план развития центра Тюмени как инструмент укрепления историко-культурного каркаса города отмечен серебряным дипломом VIII Всероссийского фестиваля "Архитектурное наследие" в Рязани. Делегация Тюменской области представила экспертам программу сохранения объектов культурного наследия при участии предпринимательского сообщества.

"Одна из ключевых задач мастер-плана – это разработка градостроительной политики, которая направлена на проработку решений по сохранению, бережному использованию, развитию объектов культурного наследия исторической части Тюмени. Мастер-план даст такие инструменты, как инвестиционные лоты, территории под комплексное развитие, где одной из обязанностей инвесторов будут работы по сохранению, реставрации объектов. Большую ставку делаем в этом плане на бизнес", - рассказал генеральный директор Центра стратегического развития "Сибирь" Артем Павлюченко. Он возглавил делегацию региона на фестивале.

Над мастер-планом развития центра города тюменцы работают совместно с московскими коллегами. Документ представят широкой общественности в начале 2026 г. Две стратегические сессии по его разработке пройдут в сентябре и ноябре. Горожане смогут побывать на них и высказать свои предложения.

Добавим, VIII всероссийский фестиваль посвятили теме "Архитектурное наследие древних городов - культурный код памяти и его роль в сохранении духовной целостности российских исторических поселений". Он прошел при поддержке министерства культуры РФ, министерства строительства и ЖКХ РФ, правительства Москвы, столичного комитета по архитектуре и градостроительству.

Конкурсная программа состояла из пяти направлений. Тюменцы взяли серебро в номинации "Культурное наследие регионов России".

Напомним, в 2024 г. фестиваль "Архитектурное наследие" проходил в Тюмени.

Анжела Лебедева