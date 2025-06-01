Более 800 обращений от тюменцев поступило уполномоченному по правам ребенка за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

813 обращений поступило в адрес уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова в 2024 году. В основном все эти обращения отражают нужды, надежды и ожидания людей, отметил Андрей Степанов, выступая на заседании комитета облдумы по социальной политике.

Общий анализ обращений, по его словам, свидетельствует о том, что две трети из них являются многокомпонентными.

"Как правило, гражданин, обращаясь за консультацией, ставит вопросы в области гражданского, жилищного и семейного права, - отметил Андрей Степанов. - Мы понимаем, что каждая структура, каждый государственный или муниципальный орган при решении вопросов обязаны действовать строго в рамках своих компетенций, в то время как уполномоченный имеет возможность взглянуть на проблему с разных сторон, проанализировать законодательство и возможности всех структур. Это позволяет предлагать пути решения проблем, которые ранее не рассматривались заявителями".

Так, в марте, при участии детского правозащитника, было оказано содействие семье из Ярково, нуждающейся в жилом помещении. Впоследствии с семьей был заключен договор коммерческого найма жилого помещения. Было оказано содействие по реабилитации ребенка-инвалида, которого направили в санаторий "Чайка".

Андрей Степанов также рассказал о взаимодействии с омбудсменом при президенте РФ, акцентировал внимание на реализации проекта "Дети в семье", подвел итоги Всероссийской акции "Безопасность детства", подробно остановился на межведомственном взаимодействии, профилактике правонарушений и преступлений, сообщает пресс-служба облдумы.

"Главные задачи 2024 года, объявленного президентом России Годом семьи – повышение рождаемости, совершенствование механизмов поддержки семей с детьми и сохранение семейных ценностей – остаются в приоритете и перешли на 2025 год в нацпроект "Семья", - сообщил Андрей Степанов. - Приоритетными направлениями в деятельности являются восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов детей, профилактика социального сиротства, сохранение семьи".

О работе филиала государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" на заседании комитета облдумы по социальной политике рассказала его руководитель Динара Поштаренко. Депутаты отметили положительные результаты работы организации, а также эффективность взаимодействия с органами публичной власти и институтами гражданского общества. Рекомендовали продолжить работу по оказанию всесторонней помощи и поддержки участникам СВО и их семьям, уделив особое внимание вопросам психологической поддержки и оказанию юридической помощи.