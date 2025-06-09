Уходящую Тюмень в жанре магического реализма представили на новой выставке в музее Словцова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

26 полотен молодой художницы Анастасии Газеевой представили на первой персональной выставке "Живописные размышления" в музейном комплексе им. Словцова. Событие собрало множество гостей и завершилось душевной творческой встречей с автором. Ценители искусства смогут посетить экспозицию до 31 августа.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Путь к успеху Анастасии начался еще в детстве и привел к блестящему образованию: от художественной школы до престижного МГХПА им. С. Г. Строганова. 15 лет работы в Москве художником-монументалистом стали важной частью творческого становления мастера.

Уникальный стиль художницы – магический реализм – позволяет ей создавать удивительные полотна, где все предметы сливаются в единое целое. Особое место в творчестве Газеевой занимает вечер с его неповторимым освещением, бликами и тенями.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В центре экспозиции художник разместила серию из трех картин, посвященных архитектурному наследию уходящей Тюмени. Также на выставке представлены натюрморты, пленэрные работы, в том числе из тобольского цикла.

Эмоциональным моментом стало выступление мамы мастера Натальи Газеевой, которая отметила: "Художник видит мир душой, глаза – только инструмент. Для души нет неодушевленных предметов, она сопереживает грустным историям зимних тополей и скамеечек под ними и радуется вместе со сказками летнего ветерка и цветов. Помочь переложить все это на полотно – задача художника. Пусть мастерство и трепетное отношение к миру сохранятся у Насти навсегда".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам Анастасии Газеевой, профессиональная команда музейного комплекса им. Словцова оказала неоценимую поддержку в организации экспозиции. Выставка уже успела привлечь внимание тюменцев – ярким примером стал визит многодетной семьи Писаревых, впечатленных глубиной и настроением представленных работ.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В каждой картине есть настроение. Раньше об авторе не слышала, это первое знакомство с ее творчеством. Нам всем очень понравилось", – подчеркнула мать семейства Анна Писарева.

Особое место в творчестве Анастасии занимает историческая часть Тюмени, где каждый уголок становится источником вдохновения для пленэрных работ. Через свои картины художница стремится запечатлеть ускользающие моменты прошлого, превращая их в вечные образы на холсте.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Добавим, погрузиться в магический мир красок Анастасии Газеевой и открыть для себя новые грани тюменской живописи тюменцы и гости города могут до конца августа в дни и часы работы комплекса. Вход на выставку свободный.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Кондрашкина