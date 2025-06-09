Табличку "Звезда Героя" установили на доме жительницы Тобольска за спасение утопающего

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Табличку "Звезда Героя" установили в Тобольске на доме, где живет Людмила Михайлова (Дукина). Это знак глубочайшего уважения и признательности за ее самоотверженный поступок – спасение человека на Иртыше, написал в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.

Он отметил, что подвиг тоболячки – не случайность, а отражение ее жизненной позиции. Людмила Михайлова – преподаватель медицинского колледжа, она не только учит будущих медиков, но и сама является примером профессионализма, милосердия и готовности прийти на помощь.

"Установка этой таблички – это не просто дань уважения одному человеку. Это символ нашей благодарности всем тоболякам, кто своим трудом, своими поступками делает наш город лучше. Это напоминание о том, что героизм живет рядом с нами, в обычных людях", - отметил Петр Вагин.