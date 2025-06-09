  • 9 июня 20259.06.2025понедельник
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер южный

Практику в больницах Тюменской области пройдут 4 тысячи студентов

Общество, 19:18 09 июня 2025

www.tyumsmu.ru

Более 4 тыс. студентов Тюменского медуниверситета вышли на летнюю практику в больницы и поликлиники Тюменской области. Из них 2 тыс. 700 человек - в Тюмени.

Обучающиеся четвертого курса трудятся в стационарах помощниками врачей и осваивают сразу три направления медицины: терапию, хирургию и акушерство.

"Стажировка дает возможность познакомиться не только с работой врача-терапевта, но и с другими специальностями, что позволяет выбрать индивидуальную траекторию профессионального развития. С хирургической практикой мы знакомимся в МСЧ "Нефтяник", а с акушерской - в Перинатальном центре. Меня интересует реабилитология, наблюдая за работой коллег, отметила для себя прежде всего лечебную физкультуру как направление помощи пациентам", - рассказала студентка Людмила Беседина.

www.tyumsmu.ru

Обязанности практикантов зависят от курса. По словам руководителя центра учебной и производственной практики Натальи Мальцевой, студенты младших курсов знакомятся с работой среднего медицинского звена, помогая медицинским сестрам. А пятикурсники работают в поликлиниках, непосредственно взаимодействуя с участковыми терапевтами и педиатрами, в том числе осуществляют патронаж пациентов на дому.

"Наши студенты трудятся в городских и сельских, государственных и частных больницах и поликлиниках. У нас заключены договоры со всеми медицинскими организациями, подведомственными департаменту здравоохранения Тюменской области. Мы также активно сотрудничаем с лечебными учреждениями Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов, Курганской области и других регионов, потому что у нас есть обучающиеся, например, из Свердловской области, Чеченской Республики, Крыма",- отметила Наталья Мальцева.

Летняя практика у студентов Тюменского медицинского университета пройдет до 20 июля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:24 09.06.2025Зоны самообслуживания оборудованы в 16 почтовых отделениях Тюменской области
19:56 09.06.2025Посевные работы в Тюменской области выполнены на 89%
19:18 09.06.2025Практику в больницах Тюменской области пройдут 4 тысячи студентов
18:29 09.06.2025Работы по обеспыливанию дорог проводят в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора