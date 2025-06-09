Практику в больницах Тюменской области пройдут 4 тысячи студентов

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Более 4 тыс. студентов Тюменского медуниверситета вышли на летнюю практику в больницы и поликлиники Тюменской области. Из них 2 тыс. 700 человек - в Тюмени.

Обучающиеся четвертого курса трудятся в стационарах помощниками врачей и осваивают сразу три направления медицины: терапию, хирургию и акушерство.

"Стажировка дает возможность познакомиться не только с работой врача-терапевта, но и с другими специальностями, что позволяет выбрать индивидуальную траекторию профессионального развития. С хирургической практикой мы знакомимся в МСЧ "Нефтяник", а с акушерской - в Перинатальном центре. Меня интересует реабилитология, наблюдая за работой коллег, отметила для себя прежде всего лечебную физкультуру как направление помощи пациентам", - рассказала студентка Людмила Беседина.

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Обязанности практикантов зависят от курса. По словам руководителя центра учебной и производственной практики Натальи Мальцевой, студенты младших курсов знакомятся с работой среднего медицинского звена, помогая медицинским сестрам. А пятикурсники работают в поликлиниках, непосредственно взаимодействуя с участковыми терапевтами и педиатрами, в том числе осуществляют патронаж пациентов на дому.

"Наши студенты трудятся в городских и сельских, государственных и частных больницах и поликлиниках. У нас заключены договоры со всеми медицинскими организациями, подведомственными департаменту здравоохранения Тюменской области. Мы также активно сотрудничаем с лечебными учреждениями Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов, Курганской области и других регионов, потому что у нас есть обучающиеся, например, из Свердловской области, Чеченской Республики, Крыма",- отметила Наталья Мальцева.

Летняя практика у студентов Тюменского медицинского университета пройдет до 20 июля.