Зоны самообслуживания оборудованы в 16 почтовых отделениях Тюменской области

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

В 16 почтовых отделениях Тюмени и Тобольска оборудованы зоны самообслуживания. В 2024 году возможность самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке была только в семи отделениях, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

За четыре месяца 2025 года в зонах самообслуживания клиенты оформили свыше 60 тыс. отправлений — 60 тыс. писем и 800 посылок. Сервис, запущенный в прошлом году, позволил в два раза сократить время, которое посетители проводят на почте.

"Почта России делает обслуживание клиентов более технологичным, чтобы сэкономить их время. Зоны самообслуживания упрощают подготовку посылок к отправке. Количество таких зон в региональных отделениях почты планируется увеличить", — отметила врио директора регионального управления Почты России Маргарита Шамбер.

У каждого, кто пользуется услугами почты, есть возможность самостоятельно подготовить посылки и письма к отправке на сайте или в мобильном приложении компании — так экономия времени будет ещё больше. Кроме того, можно распечатать бланк и оплатить услугу в почтовом отделении, что займёт несколько минут.