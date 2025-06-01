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Тюменские медики – в числе победителей Всероссийской премии "Оргздрав: лидеры отрасли"

Общество, 23:08 09 июня 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Сразу два проекта областной клинической больницы №2 получили высокую оценку экспертов на IV Всероссийской премии "Оргздрав: лидеры отрасли", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Специалисты областной клинической больницы №2 представили два проекта.

"Эффективная система маршрутизации пациентов с ОНМК. 10 шагов к благоприятному исходу" завоевала второе место в номинации "Системные решения в здравоохранении". Третье место в номинации "Общественные проекты: создаем информационное пространство отрасли" присудили проекту "Интерактивная первая помощь".

“Благодаря слаженной и тщательной работе мы имеем возможность успешно реализовывать наши проекты и представлять их на уровне страны для широкой аудитории. Мы раз за разом улучшаем качество и доступность медицинской помощи для наших пациентов. Каждый в команде сделал свой невероятный вклад в реализацию проекта и победу!", – поделилась директор ОКБ №2 Татьяна Клещевникова.

Премия присуждается ежегодно в шести номинациях среди учреждений здравоохранения России. Оргкомитет выявляет лучшие организационно-управленческие проекты и эффективные решения в отрасли.

“Поздравляем коллектив ОКБ №2 с отличным результатом и желаем новых достижений. В 2024 году на Всероссийской премии "Оргздрав: лидеры отрасли" двое тюменских медиков завоевали высокие места в номинации "Лидер отрасли: личный авторитет и профессиональные достижения", также профессиональное сообщество высоко оценило работу областной больницы № 3. Наши учреждения здравоохранения ежегодно входят в число лучших", – подчеркнули в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

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# здравоохранение , премия , проекты

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