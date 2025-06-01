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Металлоконструкции для станции скорой помощи из Тюменской области доставили в Краснодон

Общество, 11:07 11 июня 2025

из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко | Фото: из Telegram-канала главы Краснодонского муниципального округа Сергея Козенко

Металлоконструкции для станции скорой помощи из Тюменской области доставили в Краснодон. Их используют для строительства объекта в модульном исполнении. Проект в регионе реализует при поддержке шефа-региона компания "РЕМиСТР".

"Совсем скоро специалисты начнут сборку каркаса, после завершения которой будут доставлены сэндвич-панели. Эти панели станут основой стен и кровли будущего медучреждения", - рассказал глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко в своем Telegram-канале.

Современное здание скорой помощи станет более комфортным как для персонала, так и для пациентов. Такие условия поспособствуют оказанию качественной экстренной медицинской помощи жителям Краснодона.

Отметим, объект возведут по специальному инфраструктурному проекту в рамках соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодонским муниципальным округом.

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# Краснодон , скорая помощь , соглашение о сотрудничестве

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