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Тюменские ученые подсчитали новое поколение личинок ценных сиговых рыб в Югре

Общество, 15:31 10 июня 2025

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Объем личинок пяти видов сиговых рыб подсчитали ученые тюменского филиала ВНИРО на р. Северная Сосьва Березовского района Югры. В числе исследуемых видов: сиг-пыжьян, пелядь, чир, тугун и нельма.

По информации тюменского филиала ВНИРО, личинки начинают вылупляться из икры с первым весенним подъемом воды и скатываются вниз по течению. Такая миграция продолжается до тех пор, пока будущая молодь не достигнет соров. И здесь уже начинается самый ответственный период – переход на самостоятельное питание. Он определяет дальнейшую судьбу молодого поколения.

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

На реке специалисты рыбохозяйственной науки провели комплексные исследования для оценки условий, в которых развиваются личинки. В частности, измеряли скорость течения и уровень подъема паводковых вод. Кроме того, отобрали пробы фито-, зоопланктонных и бентосных сообществ, а также воды и донных отложений для гидрохимического анализа.

Полученные данные помогут оценить эффективность естественного воспроизводства ценной рыбы и получить достоверную информацию о возможном пополнении промыслового запаса.

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# Тюменский филиал ВНИРО

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