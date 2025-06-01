Тюменские ученые подсчитали новое поколение личинок ценных сиговых рыб в Югре

| Фото: тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Объем личинок пяти видов сиговых рыб подсчитали ученые тюменского филиала ВНИРО на р. Северная Сосьва Березовского района Югры. В числе исследуемых видов: сиг-пыжьян, пелядь, чир, тугун и нельма.

По информации тюменского филиала ВНИРО, личинки начинают вылупляться из икры с первым весенним подъемом воды и скатываются вниз по течению. Такая миграция продолжается до тех пор, пока будущая молодь не достигнет соров. И здесь уже начинается самый ответственный период – переход на самостоятельное питание. Он определяет дальнейшую судьбу молодого поколения.

| Фото: тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

На реке специалисты рыбохозяйственной науки провели комплексные исследования для оценки условий, в которых развиваются личинки. В частности, измеряли скорость течения и уровень подъема паводковых вод. Кроме того, отобрали пробы фито-, зоопланктонных и бентосных сообществ, а также воды и донных отложений для гидрохимического анализа.

Полученные данные помогут оценить эффективность естественного воспроизводства ценной рыбы и получить достоверную информацию о возможном пополнении промыслового запаса.