Тюменская область — в топ-20 по итогам VIII сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал"
Тюменская область вошла в топ-20 по итогам VIII сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал", сообщает информационный центр правительства региона.
Олимпиада президентской платформы "Россия – страна возможностей" объединила 185 тыс. 610 студентов из 89 регионов России, которые соревновались по 71 направлению.
В Тюменской области молодые люди получили 36 дипломов "Я – профессионал".
"Высокие результаты участия в олимпиаде "Я — профессионал" — показатель того, что в университетах Тюменской области готовят конкурентоспособные кадры. Год от года студенты демонстрируют все более высокий уровень подготовки", — сказала руководитель олимпиады "Я – профессионал" Валерия Касамара.
Дипломанты олимпиады смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии в размере до 300 тыс. рублей.
Всероссийская олимпиада "Я — профессионал" реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.