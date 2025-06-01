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Тюменская область — в топ-20 по итогам VIII сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал"

Общество, 19:09 10 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в топ-20 по итогам VIII сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал", сообщает информационный центр правительства региона.

Олимпиада президентской платформы "Россия – страна возможностей" объединила 185 тыс. 610 студентов из 89 регионов России, которые соревновались по 71 направлению.

В Тюменской области молодые люди получили 36 дипломов "Я – профессионал".

"Высокие результаты участия в олимпиаде "Я — профессионал" — показатель того, что в университетах Тюменской области готовят конкурентоспособные кадры. Год от года студенты демонстрируют все более высокий уровень подготовки", — сказала руководитель олимпиады "Я – профессионал" Валерия Касамара.

Дипломанты олимпиады смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии в размере до 300 тыс. рублей.

Всероссийская олимпиада "Я — профессионал" реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

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# олимпиада , студенты

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