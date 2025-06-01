В Тюмени организовали проверку по факту аварии с двумя автобусами
Проверку по факту ДТП с участием двух автобусов в Тюмени организовала прокуратура, сообщает надзорный орган.
Авария с участием двух автобусов и грузовой машины произошла на ул. Республики 10 июня.
По информации региональной Госавтоинспекции, в ДТП пострадали два пассажира автобусов.
По поручению прокуратуры области организована проверка. В ходе нее дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.