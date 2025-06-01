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В Тюмени организовали проверку по факту аварии с двумя автобусами

Происшествия, 21:01 10 июня 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Проверку по факту ДТП с участием двух автобусов в Тюмени организовала прокуратура, сообщает надзорный орган.

Авария с участием двух автобусов и грузовой машины произошла на ул. Республики 10 июня.

По информации региональной Госавтоинспекции, в ДТП пострадали два пассажира автобусов.

По поручению прокуратуры области организована проверка. В ходе нее дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.

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# ДТП , прокуратура

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