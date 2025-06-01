В Тобольске подростки собрали 420 мешков мусора за десять дней

t.me/vagintobolsk t.me/vagintobolsk

420 мешков мусора, травы и веток собрали подростки по итогам 10-дневной трудовой смены в Тобольске. Всего 20 бригад работали по разным направлениям.

"129 подростков и 11 ребят постарше активно работали на благо нашего города. Парки, скверы, Иртышский микрорайон, Базарная площадь – везде кипела работа. Список вакансий большой – ребята были помощниками инструкторов по спорту, библиотекарей, вожатых, культорганизаторов, работали в зеленом хозяйстве, плели сети", - рассказал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

Он поблагодарил участников трудовых отрядов и отметил: "Здорово, что наша молодежь не только отдыхает летом, но и вносит свой вклад в развитие Тобольска".