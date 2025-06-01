Схема движения маршрута № 71 в Тюмени изменится на два дня

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Схема движения маршрута № 71 в Тюмени изменится 13 и 14 июня в связи проведением чемпионата и первенства Тюмени по велосипедному спорту.

В эти два дня с 8 до 15 часов перекроют движение транспорта по ул. Владимира Полякова от ул. Современной до ул. Якова Коровина. Маршрут № 71 будет следовать до ул. Черемуховой, сообщили в городской администрации.

Уточнить время прибытия автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).