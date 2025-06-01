Более 29 тысяч вакансий предлагают для трудоустройства в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29,8 тыс. вакансий предлагают для трудоустройства в Тюменской области. Это рекордное с начала года количество предложений о работе. Об этом сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Наибольшая доля в строительстве, культуре, образовании, спорте, госуправлении и обеспечении военной безопасности, профессиональных, научных и технических организациях.

Вместе с тем, уровень регистрируемой безработицы составил 0,29 %. Такой статус получили 2,2 тыс. человек.

В службу занятости населения Тюменской области обратились за содействием в поиске подходящей работы 14 тыс. 766 человек, трудоустроены — 6 тыс. 665.